Kuzey Kore, Rusya’dan fayda sağladı

RUSYA-KUZey KORE İŞBİRLİĞİ İŞLEMİ

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta ihtiyaç duyduğu silahlar ve mühimmat, Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un için bir fırsata dönüştü. Rusya’ya top mermisi gönderen “yalnız ülkenin” lideri, bunun karşılığında son teknoloji silahlar ediniyor. The New York Times’a göre, Güney Koreli yetkililer ve uzmanlar, Rusya’nın Kuzey Kore’ye sadece yakıt ve gıda sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda gelişmiş askeri teknolojileri de sunduğunu ifade ediyor. Bu teknoloji transferi ile Pyongyang, yeni hava savunma sistemleri, yapay zeka destekli insansız hava araçları ve süpersonik füzelerle donatılan destroyerler geliştirmeye başladı.

KUZEY KORE’NİN ASKERİ GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Güney Koreli analistlere göre, Rusya Kuzey Kore’den milyonlarca top mermisi aldı. Bu alışverişin ardından Rusya, yeni nesil silah üretiminde Kuzey Kore’ye destek vermek amacıyla çalışmalar yapmaya başladı. Bu işbirliği sayesinde Kuzey Kore, 1960’tan kalma teknolojilere dayanmak zorunda kalmaktan kurtulup askeri alanda önemli bir ilerleme kaydetti. Kim Jong-un’un Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Trump karşısında daha fazla güç kazanmasını sağlayan bu durum, Güney Koreli uzmanlar tarafından “Kuzey Kore’nin altın çağı” olarak değerlendirildi.

KUZEY KORELİ ASKERLERDEN DENEYİM KAZANIMI

Kuzey Koreli askerlerin Rusya’nın Kursk bölgesindeki çatışmalara katıldığı ve iki köyün geri alınmasında rol oynadığı bildirilmektedir. Rusya’nın bu katılımı uzun süre gizli tutuldu, ancak Nisan sonunda Genelkurmay Başkanı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kim Jong-un’un askerlerini gerçek çatışmalara sokarak deneyim kazandırma amacı, ülkesine savaşta eğitimli bir kadro kazandırdı. Bağımsız Rus askeri analisti Valery Shiryaev, “Hepsi şu an inanılmaz bir tecrübe kazanıyor. Gazi askerler, ülkenin askeri bilgisine büyük katkıda bulunacak” şeklinde değerlendirmede bulundu.

KİM JONG UN’UN ASKERİ FAALİYETLERİ

Son dönemde Kim Jong-un’un askeri tesisleri daha sık ziyaret etmesi ve yeni silah testlerini bizzat denetlemesi dikkat çekti. Mart ayında Rus desteğiyle geliştirildiği düşünülen yeni bir hava savunma sistemini test etti. Nisan ayında ise kızı Kim Ju-ae ile birlikte Kuzey Kore’nin ilk deniz destroyeri Choe Hyon’un denize indirilmesine katıldı. Ancak destroyerin denize düşmesi ve ağır şekilde hasar alması, Kim Jong-un’un onurunu zedeleyen bir durum oluşmasına neden oldu.