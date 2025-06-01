Kuzey Kore, Rusya’nın işbirliği ile güçlendi

RUSYA İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ STRatejik İŞBİRLİĞİ

Rusya’nın Ukrayna’daki savaş sürecinde ihtiyaç duyduğu silahlar ve mühimmat, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için önemli bir fırsata dönüştü. Rusya’ya top mermisi gönderirken yalnızlık içerisinde olan bu ülkenin lideri, karşılığında son teknoloji silahlar elde ediyor. The New York Times’a açıklama yapan Güney Koreli yetkililer ve uzmanlar, Rusya’nın Kuzey Kore’ye yalnızca yakıt ve gıda değil, aynı zamanda gelişmiş askeri teknolojiler de sağladığını belirtiyor. Bu teknoloji transferi aracılığıyla Pyongyang, yeni hava savunma sistemleri, yapay zeka destekli insansız hava araçları ve süpersonik füzelerle donatılmış destroyerler geliştirmeye başladı.

KUZEY KORE’NİN YENİ DÖNEMİ

Güney Koreli analistlere göre, Rusya Kuzey Kore’den milyonlarca top mermisi alırken, bunun karşılığında yeni nesil silah üretiminde Kuzey Kore’ye yardım etme çalışmalarına hız verdi. Bu işbirliği ile birlikte, 1960’tan kalma teknolojilere bağımlı kalan Kuzey Kore, askeri alanda büyük bir sıçrama yaptı. Kim Jong-un’un Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Trump karşısında daha fazla güç kazanmasına da zemin hazırlayan bu durum, Güney Koreli uzmanlar tarafından “Kuzey Kore’nin altın çağı” olarak değerlendirildi.

TECRÜBE KAZANIYORLAR

Kuzey Koreli askerlerin, Rusya’nın Kursk bölgesindeki çatışmalara katıldığı ve iki köyün geri alınmasında önemli rol oynadığı bildiriliyor. Rusya’nın bu katılımı bir süre gizli tuttuğu, ancak Nisan ayı sonunda Genelkurmay Başkanı tarafından kamuoyuna açıkladığı ifade ediliyor. Kim Jong-un’un askerlerini gerçek çatışmalara sokarak deneyim kazandırma taktiği, ülkesine savaşta eğitimli bir kadro kazandırmayı hedefliyor. Bağımsız Rus askeri analisti Valery Shiryaev, “Hepsi şu an inanılmaz bir tecrübe kazanıyor. Gazi askerler, ülkenin askeri bilgisine büyük katkıda bulunacak” şeklinde yorum yapıyor.

ASKERİ FAALİYETLERİN ÖN PLANA ÇIKMASI

Son zamanlarda Kim Jong-un’un askeri tesisleri daha sık ziyaret etmesi ve yeni silah testlerine bizzat katılması dikkat çekiyor. Mart ayında Rusya’nın yardım ettiği düşünülen yeni bir hava savunma sistemini test eden Kim Jong-un, Nisan ayında kızı Kim Ju-ae ile birlikte Kuzey Kore’nin ilk deniz destroyeri Choe Hyon’un denize indirilmesine katıldı. Fakat geminin denize düşmesi ve ciddi hasar görmesi, Kim Jong-un’un ‘onuruna bizzat zedelenmesine’ yol açtı.