Kuzey Kore, Rusya’yla Altın Çağ’a girdi

RUSYA İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmalarda ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için bir fırsata dönüşüyor. Rusya’ya top mermisi gönderen “yalnız ülkenin” lideri, bu işbirliği karşılığında son teknoloji silahlar elde ediyor. The New York Times’a açıklamada bulunan Güney Koreli yetkililer ve uzmanlar, Rusya’nın Kuzey Kore’ye sadece yakıt ve gıda değil, aynı zamanda gelişmiş askeri teknolojiler de sağladığını belirtiyor. Bu teknoloji transferi sayesinde Pyongyang, yeni hava savunma sistemleri, yapay zeka ile yönlendirilen insansız hava araçları ve süpersonik füzelerle donatılmış destroyerler üretmeye başladı.

ASKERİ YETENEKLERİN GELİŞİMİ

Güney Koreli analistler, Rusya’nın Kuzey Kore’den milyonlarca top mermisi aldığını ve bunun karşılığında yeni nesil silah üretiminde Kuzey Kore’ye destek vermek için çalışmalara başladığını ifade ediyor. Bu işbirliği, 1960’tan kalma teknolojilere mahkum olan Kuzey Kore’nin askeri alanda önemli bir sıçrama yapmasını sağladı. Kim Jong-un’un Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Trump karşısında daha fazla güç kazanmasına da katkı sağladığı aktarılıyor. Uzmanlar, mevcut durumu “Kuzey Kore’nin altın çağı” olarak nitelendiriyor.

GERÇEK ÇATIŞMALARDA TECRÜBE KAZANIYORLAR

Kuzey Koreli askerlerin Rusya’nın Kursk bölgesindeki çatışmalara katıldığı ve iki köyün geri alınmasında rol oynadığı bilgisi gündeme geldi. Rusya’nın bu katılımı gizli tuttuğu, ancak Nisan sonunda Genelkurmay Başkanı tarafından açıklandığı ifade ediliyor. Kim Jong-un’un, askerlerini gerçek çatışmalarda deneyim kazandırmak amacıyla sahaya sokması, ülkesine savaşta eğitimli bir kadro kazandırdı. Bağımsız Rus askeri analisti Valery Shiryaev, “Hepsi şu an inanılmaz bir tecrübe kazanıyor. Gazi askerler, ülkenin askeri bilgisine büyük katkıda bulunacak” diyor.

KIM JONG-UN’UN ASKERİ FAALİYETLERİ

Son aylarda Kim Jong-un’un askeri tesisleri daha sık ziyaret etmesi ve yeni silah testlerini bizzat denetlemesi dikkat çekiyor. Mart ayında, Rusya yardımıyla geliştirildiği düşünülen yeni bir hava savunma sistemini test etti. Nisan ayında, kızı Kim Ju-ae ile birlikte Kuzey Kore’nin ilk deniz destroyeri Choe Hyon’un denize indirilmesine katıldı. Ancak geminin denize düşmesi ve ağır hasar alması, Kim Jong-un’un “onurunun bizzat zedelenmesine” sebep oldu.