Kuzey Kore, Savaş İle Yükseldi

KUZEY KORE’NİN FIRSATLARI

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşta ihtiyaç duyduğu askeri malzemeler, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un için büyük bir fırsata dönüştü. Rusya’ya top mermisi gönderen bu “yalnız ülke”, karşılığında en gelişmiş silah sistemlerini elde ediyor. The New York Times’a konuşan Güney Koreli uzmanlar ve yetkililere göre, Rusya sadece yakıt ve gıda değil, aynı zamanda ileri düzey askeri teknolojiler de Kuzey Kore’ye sağlıyor. Bu teknoloji transferi, Pyongyang’ın yeni hava savunma sistemleri, yapay zeka ile yönlendirilen insansız hava araçları ve süpersonik füzelerle donatılmış destroyerler geliştirmesine olanak tanıyor.

ASKERİ İŞBİRLİĞİNİN SONUÇLARI

Güney Koreli analistlere göre, Rusya Kuzey Kore’den milyonlarca top mermisi alırken, bunun karşılığında yeni nesil silah üretiminde Kuzey Kore’ye yardım etmeye başladı. Bu işbirliği sayesinde, 1960’tan kalma teknolojilere mahkum kalan Kuzey Kore, askeri alanda önemli bir sıçrama yaptı. Aynı zamanda Kim Jong-un’un Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Trump karşısında daha fazla güç kazanmasına neden oldu. Uzmanlar, bu durumu “Kuzey Kore’nin altın çağı” olarak nitelendiriyor.

ASKELERİN DENEYİM KAZANIMI

Kuzey Koreli askerlerin, Rusya’nın Kursk bölgesinde yaşanan çatışmalara katıldığı ve iki köyün geri alınmasında rol oynadığı bildirildi. Rusya’nın bu durumu aylardır gizli tuttuğu, ancak Nisan sonunda Genelkurmay Başkanı tarafından kamuoyuna açıklandığı kaydedildi. Askerlerini gerçek çatışmalara sokarak deneyim kazandırmayı amaçlayan Kim Jong-un’un bu stratejisi, uzmanlara göre ülkesine savaşta eğitimli bir kadro kazandırdı. Bağımsız Rus askeri analisti Valery Shiryaev, “Hepsi şu an inanılmaz bir tecrübe kazanıyor. Gazi askerler, ülkenin askeri bilgisine büyük katkıda bulunacak” dedi.

KİM JONG UN’UN FAALİYETLERİ

Son zamanlarda Kim Jong-un’un askeri tesislerde daha sık ziyaretlerde bulunması ve yeni silah testlerini bizzat izlediği dikkat çekiyor. Mart ayında, Rus yardımıyla geliştirildiği düşünülen yeni bir hava savunma sistemini test etti. Nisan ayında ise kızı Kim Ju-ae ile birlikte Kuzey Kore’nin ilk deniz destroyeri Choe Hyon’un denize indirilmesine katıldı. Ancak bu geminin denize düşmesi ve ağır hasar alması, Kim Jong-un’un “onurunun bizzat zedelenmesine” neden oldu.