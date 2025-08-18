Kuzey Marmara Otoyolu’nda Otobüs Devrildi

OTOBÜS KAZASI KUSURLU YOLCU TAŞIMACILIĞI GÖSTERİYOR

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabah erken saatlerde bir yolcu otobüsü devrilmesi sonucu felaket bir kaza meydana geldi. İlk tespitlere göre bu kazada 3 kişi yaşamını yitiriyor, 14 kişi ise yaralanıyor.

YARALILARIN DURUMU ARAŞTIRILIYOR

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk ediliyor. Yaralıların tedavi süreçleri başlamışken, kaza hakkında detaylı bir inceleme yapılıyor. Otobüs kazalarının önlenmesi için gereken bir konu, yolcu taşıma güvenliğinin artırılması.