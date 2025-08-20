KVKK Uyarıyor: Bilgi Paylaşımı Yasak

KVKK’DAN BORÇLU YAKINLARINA YAPILAN PAYLAŞIM UYARISI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, borçlu kişilerin yakınlarının telefon numaralarına erişiminin ve bu bilgilerle borç bilgilerini paylaşmanın kanuna aykırı olabileceği konusunda uyarıda bulundu. KVKK’dan yapılan açıklamada, kuruma ulaşan şikayetlerde “alacaklı vekilleri tarafından borçlu kişilerin yakınlarının telefon numaralarına erişildiği, kişinin ad, soyad ve borç bilgilerini içerir kişisel verilerinin arama veya kısa mesajla yakınları ile paylaşıldığı” bilgileri aktarıldı.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre, kişisel verilerin yalnızca kanunda öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde işlenmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, kişisel verilerin hukuka uygun, belirli ve meşru amaçlarla, ölçülü bir şekilde ve gerekli süre kadar işlenmesi gerektiği hatırlatıldı. Hukuka aykırı veri işlenmesi durumunun, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, alacaklı vekilleri tarafından yürütülecek borcun tahsiline ilişkin işlemlerde, borçlu ya da ilgisi bulunmayan üçüncü kişilerin kişisel verilerinin Kanun’a uygun bir şekilde işlenmesi konusuna dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi. Bu durum, kişisel verilerin korunması açısından büyük önem taşıyor.