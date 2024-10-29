La Nina Etkisiyle Su Kaynakları Süreci

LA NİNA ETKİSİ VE YAĞIŞ REJİMİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, La Nina etkisinin, yağış rejimini etkileyebileceğini belirtiyor. Demir, “La Nina etkisiyle beraber önümüzdeki günlerde yağış rejimi böyle devam ederse, kış aylarında yeterli yağışları almak suretiyle hem yeraltı suyu beslenmesi açısından hem ülkemizin su kaynakları açısından sevindirici bir süreci birlikte yaşayabiliriz” diyor.

SU KAYNAKLARININ BESLENMESİ

Prof. Dr. Yusuf Demir’in açıklamaları, yıl boyunca su kaynaklarının beslenmesi için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yeterli yağışların alınmasıyla, hem yeraltı su kaynaklarının hem de yüzeydeki su kaynaklarının durumu olumlu yönde etkileniyor. Bu durum, ülkemizin su yönetimi açısından kritik öneme sahip.