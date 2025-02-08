Laçin Akyol’un Organları Umut Oldu

İSVİÇRE’DE YAŞANAN KAZA

İsviçre’de müzik eğitimi alan 18 yaşındaki Laçin Akyol, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kayak yaparken ayağını kırdıktan sonra geçen ay ailesinin yanına döndü.

TRAJİK KAZA VE BEYİN ÖLÜMÜ

Akyol, 25 Ocak’ta Adnan Menderes Bulvarı’nda yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Akyol’un beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ İÇİN DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİR GÜN

Akyol’un beyin ölümü gerçekleştiği gün, ailesinin doğum günüydü. Bu durum, aile için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.