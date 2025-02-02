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Spor

Lakers, James’in Üstün Performansıyla Kazandı

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NBA’DE MAÇ SONUÇLARI

NBA’de dün 9 karşılaşma gerçekleşti. Los Angeles Lakers, New York Knicks’i konuk etti ve bu maçta LeBron James, 33 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle dikkat çekti. James, NBA tarihinde 40 yaşından sonra birden fazla maçta triple-double yapan ilk oyuncu oldu. Lakers, bu galibiyetle birlikte sezonun 28. galibiyetini elde etti ve Batı Konferansı’nda 5. sırada yer aldı.

LAKERS’IN BAŞARILI OYUNCULARI

Lakers’ta James’in yanı sıra, Austin Reaves 27 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistle katkı sağladı. Rui Hachimura da 21 sayı ve 3 ribauntla takıma destek verdi. Bu performanslar, Lakers’ın galibiyetinde büyük rol oynadı.

KNICKS’TE TRIPLE-DOUBLE PERFORMANSI

Doğu Konferansı’nda 32 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 3. sırada bulunan Knicks’te ise Josh Hart, 26 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaptı. Jalen Brunson 17, Mikal Bridges ise 16 sayı ile maçı tamamladı. Knicks, bu mücadelede istediği sonuca ulaşamadı.

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