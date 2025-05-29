Dünya

Lakewood Park’ta 7 yaralı var

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SALDIRI SONRASI YARALILAR VE DURUM

Washington’ın Lakewood şehrindeki Harry Todd Parkı’nda gerçekleşen silahlı saldırıda 7 kişi vurularak yaralandı. Olayın ardından çağrı üzerine kolluk kuvvetleri hızla olay yerine yönlendirildi. Fox 13 Seattle kanalındaki habere göre, yaralılar tedavi altına alındı ve bunlardan 3’ünün durumu ağır olarak değerlendiriliyor.

OLAY YERİNDEKİ PANİK VE GÜVENLİK GÜÇLERİ

Lakewood polis çavuşu Charles Porche, yerel KOMO-TV’ye yaptığı açıklamada, olay yerine vardıklarında “çok telaşlı bir sahne” ile karşılaştıklarını aktardı. Porche, saldırı anında parkta 100’den fazla kişinin bulunduğunu ve bu durumun paniği artırdığını söyledi. Olayın ardından silahlı saldırıya dair soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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