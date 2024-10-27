“Lamine Yamal İçin Soruşturma Başlatıldı”

LA LİGA’DAN SUÇ DUYURUSU

El Clasico olarak bilinen Real Madrid-Barcelona karşılaşmasında, Katalan takımının 3. golünü atan İspanyol futbolcu Lamine Yamal’a yönelik Real Madrid tribünlerinden gelen ırkçı ifadeler üzerine LaLiga kurumu suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

REAL MADRİD’DEN AÇIKLAMA

LaLiga, “Irkçı söylemlere tahammül gösterilemez.” ifadesini kullanırken, Real Madrid Kulübü de bu ırkçı söylemleri kınadı. Kulüp, sorumluların tespit edilmesi amacıyla iç soruşturma başlattığını duyuruyor.