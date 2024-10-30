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Lassa Ateşi Korkusu: ABD’de İnceleme Başladı

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ABD’DE LASSA ATEŞİ ŞÜPHESİ

ABD sağlık yetkilileri, Iowa’da bir kişinin ‘Lassa ateşi’ şüphesiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hastanın Batı Afrika’dan ülkeye döndüğünü ancak bu süreçte hastalanmadığını belirtiyor. Dolayısıyla bu durum, diğer hava yolu yolcuları için son derece düşük bir risk teşkil ediyor.

TARİHİ BİR VAKA OLABİLİR

Eğer bu sonuçlar doğrulanırsa, hasta 1969’dan bu yana hastalığın görüldüğü bölgelerden ABD’ye dönen yolcularda tespit edilen dokuzuncu Lassa ateşi vakası olarak kayıtlara geçecek. Bu vakalar, Lassa ateşinin yaygın olduğu ülkelerle bağlantılı olarak önemli bir sağlık meselesi ortaya çıkarabiliyor.

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