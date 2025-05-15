lavaboya-naftalin-koymak-faydali

NAFTALİNİN EV TEMİZLİĞİNDEKİ ROLÜ

Ev temizliği için pratik yöntemler arasında yer alan lavaboya naftalin koyma alışkanlığı, son günlerde yeniden popüler hale geliyor. Yıllardır ev hanımları tarafından kullanılan bu yöntem, temizlikte ve haşere kontrolünde etkili olduğu söyleniyor. Naftalin, dikkatli kullanıldığında lavabonun görünmeyen tehlikelerine karşı güçlü bir savunma sağlıyor.

LAVABO TEMİZLİĞİNDE ETKİNLİĞİ

Lavaboya naftalin koymak, hem temizlik hem de haşere kontrolü açısından önemli bir uygulama olarak öne çıkıyor. Doğru şekilde kullanıldığında, naftalin ev içinde istenmeyen haşerelere karşı etkili bir mücadele seçeneği sunuyor. Ancak, bu yöntemin gerçekten işe yarayıp yaramadığı hakkında merak edilen birçok ayrıntı bulunuyor. İşte bu konuda bilmeniz gerekenler…