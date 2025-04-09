Lavrov Türkiye’ye Geliyor

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 12 Nisan’da Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak için Türkiye’ye geleceğini bildirdi. Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 12 Nisan’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın daveti üzerine 4. Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret edecek” şeklinde konuştu. Ayrıca, Lavrov’un forumda bir konuşma yapması ve diğer yabancı meslektaşlarıyla ikili ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığını ifade etti. Zaharova, forumda Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Karadeniz’deki mevcut durum gibi uluslararası gündemdeki önemli konular ile farklı ülkelerle sürdürülen ikili işbirliğinin güncel meselelerinin ele alınmasının beklendiğini aktardı.

TÜRKİYE’DE RUS-AMERİKAN GÖRÜŞMELERİ

Zaharova, Rusya-ABD görüşmelerinin 10 Nisan’da İstanbul’da diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerini normalleştirmek amacıyla yapılacağını duyurdu. Sözcü, “İki ülkenin diplomatik misyonlarının işleyişinin normalleştirilmesine ilişkin Rusya-ABD görüşmelerinin bir sonraki turuyla ilgili sorular vardı. Yarın yapılacağını teyit ediyorum, bu Rusya-ABD istişarelerinin ikinci turu olacak” dedi. Rus ve ABD’li yetkililer, 27 Şubat’ta ABD Başkonsolosluğu’nun Arnavutköy’deki rezidansında bir araya gelerek diplomatik temsilciliklerin faaliyetlerinin normale döndürülmesi hususunda istişarelerde bulunmuştu.