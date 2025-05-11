“Lazio-Juventus Maçında Son Dakika Şoku!”

SERIE A’DA GÜNDEM MAÇ: LAZIO VE JUVENTUS’UN KİLİT KARŞILAŞMASI

Haftanın maçı İtalya Serie A’da Roma Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Lazio ile Juventus, taraftarları koltuklarına çivileyen 90 dakikada karşı karşıya geldi. Kolo Muani’nin harika golüyle öne geçen Juventus, 10 kişi kalmasına rağmen direndi ancak Matias Vecino’nun 90+6’daki kafa golü bu maçta Lazio’ya hayati bir umut verdi. Sonuç, 1-1’lik eşitlikle maçın sona ermesi, iki takımı da zirve yarışında yaraladı.

Kolo Muani’nin Şahane Golü

Maçın ikinci yarısı Juventus için adeta bir rüya gibi başladı. 51. dakikada sahneye çıkan Kolo Muani, ceza sahası içinde topu ağlara göndererek Juventus taraftarlarını coşturdu. Bu gol, siyah-beyazlıların maçı koparacağının sinyallerini verse de, Lazio’nun pes etmeye niyeti yoktu. Taraftarlar, sosyal medyada Kolo Muani’nin performansına övgüler yağdırmaya başladı.

Kırmızı Kartla Değişen Oyunun Akışı

72. dakikada Juventus için işler kötü bir yöne gitti. Pierre Kalulu, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu karar, tribünlerde ve ekran başında büyük tartışmalar yarattı. Kalulu’nun erken maçtan ayrılması, Juventus’un defansif direncini zora soktu ve Lazio’nun baskısını artırdı.

Vecino’dan Müthiş Geri Dönüş

Maçın son anlarına 1-0 geride giren Lazio, vazgeçmedi. 90+6’da köşe vuruşunda topa mükemmel yükselen Matias Vecino, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı! Roma Olimpiyat Stadyumu’nda büyük bir coşku yaşanırken, Lazio taraftarları bu golle adeta kendinden geçti. Juventus cephesinde ise son dakika şoku yaşandı.

Kenan Yıldız’ın Maçtaki Yokluğu

Juventus’ta forma giyen milli gururumuz Kenan Yıldız, kırmızı kart cezası nedeniyle bu kritik karşılaşmada sahada yer alamadı. Genç yıldızın yokluğu, Türk futbolseverler arasında hayal kırıklığı yaratsa da, Kenan’ın bir sonraki maçta sahaya bomba gibi döneceği konuşuluyor.

Puan Durumu ve Zirve Yarışı Hızlanıyor

Bu sonuçla birlikte Juventus, puanını 64’e yükseltti ve averajla 4. sırada yer aldı. Aynı puana sahip olan Lazio ise 5. sırada kaldı. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi yarışında kritik bir puan kaybı yaşarken, Serie A’da zirve mücadelesi giderek kızıştı. Önümüzdeki haftalar, iki ekip için de hayati bir önem taşıyor.