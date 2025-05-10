” Lazio-juventus Maçında Son Dakika Şoku!”

MAÇIN TAHİLİ VE TARAFTARLARIN COŞKUSU

İtalya Serie A’da haftanın heyecan dolu maçı Roma Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşti. Lazio ile Juventus, adeta yarışın kızıştığı bir 90 dakikada kozlarını paylaştı. Kolo Muani’nin muazzam golüyle öne geçen Juventus, 10 kişi kalmasına rağmen direncini korudu. Ancak Matias Vecino’nun 90+6’daki kafa golü Lazio’ya hayat verdi. Sonuçta maç 1-1 sona erdi ve her iki takım da zirve yarışında yaralar aldı.

Kolo Muani’nin Etkileyici Performansı

İkinci yarıda, Juventus için adeta rüya gibi bir başlangıç yaşandı. 51. dakikada sahneye Kolo Muani çıktı ve ceza sahası içinde topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Juventus taraftarlarında büyük bir coşku yarattı. Ancak Lazio, bu durumu kabullenmeye niyetli değildi ve taraftarlar sosyal medyada Kolo Muani’nin performansını övgü dolu sözlerle değerlendirdi.

Kırmızı Kartın Etkisi

Fakat, dakikalar ilerledikçe Juventus için işler ters gitmeye başladı. Pierre Kalulu, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu karar, hem tribünlerde hem ekran başında tartışmalara yol açtı. Kalulu’nun oyun dışı kalması, Juventus’un defansif gücünü zayıflattı ve Lazio’nun baskısını artırdı.

Maçın sonlarına yaklaşırken Lazio, 1-0 geride olmasına rağmen pes etmedi. 90+6. dakikada köşe vuruşunu kullanan Matias Vecino, olağanüstü bir performansla topa yükselerek kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı. Roma Olimpiyat Stadyumu’nda büyük bir coşku yaşandı ve Lazio taraftarları bu golle adeta kutlama yaptı. Juventus ise son dakikada bu şokla sarsıldı.

Kenan Yıldız Takımda Yoktu

Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız, kırmızı kart cezası yüzünden bu önemli maçta oynayamadı. Onun yokluğu, Türk futbolseverler arasında hayal kırıklığı yarattı ancak Kenan’ın bir sonraki karşılaşmada sahaya etkileyici bir dönüş yapacağına dair beklentiler var.

Puan Durumu ve Zirve Mücadelesi

Bu beraberlik sonrasında Juventus, puanını 64’e çıkararak averajla 4. sırayı elde etti. Lazio ise aynı puana sahip olmasına rağmen 5. sırada yer aldı. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda önemli bir puan kaybı yaşarken, Serie A’daki zirve mücadelesi daha da çetin bir hal aldı. Gelecek haftalar, her iki ekip için de kritik öneme sahip olacak.