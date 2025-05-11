Lazio-Juventus Maçında Son Dakika Şoku!

HAFTANIN MAÇINDAN GERİ DÖNÜŞ

İtalya Serie A’da bu haftanın heyecan verici maçı Roma Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşti! Lazio ve Juventus, taraftarlarını adeta koltuklarına çivileyen bir 90 dakikalık mücadelede karşı karşıya geldi. İlk yarıda Kolo Muani’nin muhteşem golüyle öne geçen Juventus, maçın ilerleyen dakikalarında 10 kişi kalmasına rağmen direndi. Ancak, Matias Vecino’nun 90+6’da attığı kafa golüyle Lazio maça eşitlik getirdi. Bu sonuç, her iki takımı da zirve yarışında yaraladı.

Kolo Muani’nin ETKİLEYİCİ PERFORMANSI

Maçın ikinci yarısı, Juventus için adeta rüya gibi bir başlangıç yaptı. 51. dakikada Kolo Muani, ceza sahası içerisinden topu ağlara göndererek Juventus taraftarlarını coşturdu. Bu gol, siyah-beyazlıların maçı dominasyon altına alacağının belirtisi gibiydi fakat Lazio, pes etmeye niyetli görünmüyordu. Taraftarlar, sosyal medyada Kolo Muani’nin etkileyici performansına yönelik övgü dolu mesajlar paylaştı.

KIRMIZI KARTLA DENGELENEN OYUN

Ancak, 69. dakikada maçta işler tersine dönmeye başladı. Pierre Kalulu, rakibine yaptığı sert müdahaleden dolayı direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu olay, tribünlerde ve ekran başında tartışmalı bir durum yarattı. Kalulu’nun erken saha dışı kalması, Juventus’un defansif direncini zorlar hale getirdi ve Lazio’nun baskısını artırdı.

Maçın son anlarına 1-0 geride giren Lazio, son dakikaları asla boş geçmedi. 90+6’da köşe vuruşunda topa harika bir şekilde yükselen Matias Vecino, kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu! Roma Olimpiyat Stadyumu’nda büyük coşku yaşandı ve Lazio taraftarları bu golle büyük bir sevinç yaşadı. Juventus tarafında ise son dakikada yaşanan şok, tüm takımı sarstı.

KENAN YILDIZ YOKLUĞU HİSSEDEDİ

Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın kırmızı kart cezası nedeniyle bu kritik karşılaşmada forma giyemedi. Genç yeteneğin eksikliği, Türk futbolseverler için hayal kırıklığı yaratmış olsa da, Kenan’ın bir sonraki maçta sahalara bomba gibi döneceği beklentisi var.

PUAN DURUMU VE ZİRVE YARIŞI

Bu sonuçla birlikte Juventus, puanını 64 yaptı ve averajla 4. sıradaki yerini aldı. Aynı puana sahip olan Lazio ise 5. sırada yer aldı. Her iki takım, Şampiyonlar Ligi yarışında önemli bir puan kaybı yaşamış oldu ve Serie A’daki zirve mücadelesi iyice kızıştı. Önümüzdeki haftalar, her iki ekip için de büyük öneme sahip.