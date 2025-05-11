Lazio-Juventus Maçında Son Dakika Şoku!

HAFTANIN MAÇINA İLGİ DUYULDU

İtalya Serie A’da bu haftanın önemli maçı Roma Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşti. Lazio ile Juventus, taraftarları adeta koltuklarına kilitleyen bir karşılaşmada mücadele etti. Kolo Muani’nin harika golüyle öne geçen Juventus, 10 kişi kaldığı maçta direnç gösterdi fakat Matias Vecino’nun 90+6’daki kafa golü, Lazio’ya önemli bir umut verdi. Maç 1-1 sona erdi ve iki takım da zirve yarışında önemli bir yara aldı.

Kolo Muani’nin Golü Coşku Yarattı

Maçın ikinci yarısı Juventus için oldukça olumlu başladı. 51. dakikada sahne alan Kolo Muani, ceza sahası içerisinde topu ağlarla buluşturarak Juventus taraftarlarını coşturdu. Bu gol, siyah-beyazlıların maçı kontrol altına alacağına dair umutlar taşırken, Lazio ekibi mücadeleyi bırakma niyetinde değildi. Taraftarlar, sosyal medya üzerinden Kolo Muani’nin sergilediği performansa büyük övgülerde bulundu.

Kırmızı Kart Sonrası Zorlu Süreç

Dakikalar geçtikçe Juventus’un işleri zorlaştı. Pierre Kalulu, rakibine yaptığı sert müdahale sonucunda doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu karar, hem tribünleri hem de ekran başında maçı izleyenleri gergin hale getirdi. Kalulu’nun erken oyundan atılması, Juventus’un defansif direncini azaltırken, Lazio’nun baskısını artırdı.

Vecino’dan Fantastik Gol

Maçın son anlarına 1-0 geride giren Lazio, mücadeleyi bırakmadı. 90+6’da köşe vuruşunda topa harika yükselen Matias Vecino, kafa vuruşuyla durumu eşitledi! Roma Olimpiyat Stadyumu’nda büyük bir sevinç yaşanırken, Lazio taraftarları bu golle coşku içinde kutlama yaptı. Juventus kadrosu ise son dakikada yaşanan şoka tepki veremedi.

Kenan Yıldız Maçta Yer Almadı

Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, kırmızı kart cezası nedeniyle bu kritik karşılaşmada sahada yoktu. Genç futbolcunun yokluğu, Türk futbolseverler için hayal kırıklığı yaratsa da Kenan’ın bir sonraki maçta güçlü bir dönüş yapacağı düşünülüyor.

Puan Durumu Kızıştı

Bu sonuçlarla birlikte Juventus, puanını 64’e yükseltti ve averajla 4. sıraya yerleşti. Aynı puana sahip olan Lazio ise 5. sırada kaldı. Her iki takım, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde kritik bir puan kaybı yaşayarak, Serie A’da zirve mücadelesinin daha da kızışmasına neden oldu. Önümüzdeki haftalar, her iki ekip için de büyük önem taşıyor.