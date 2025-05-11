Lazio-Juventus Maçında Son Dakika Şoku!

SERIE A’DA HAFTANIN MAÇI ROMA’DA OYNANDI

İtalya Serie A’da bu haftanın önemli maçı Roma Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşti. Lazio ve Juventus, seyircileri adeta koltuklarına çivileyen bir mücadelede bir araya geldi. Kolo Muani’nin muhteşem golüyle öne fırlayan Juventus, 10 kişi kalmasına rağmen direnmeye çalıştı. Ancak, Matias Vecino’nun 90+6’da attığı kafa golü, Lazio’ya umut verdi. Sonuç olarak, maç 1-1 sona erdi ve her iki takım da zirve yarışında yara aldı.

Kolo Muani’nin Harika Performansı

Maçın ikinci yarısı Juventus için oldukça etkileyici bir başlangıç yaptı. 51. dakikada Kolo Muani, ceza sahası içinde topu ağlarla buluşturarak Juventus taraftarlarını coşturdu. Bu gol, siyah-beyazlıların maçı kapacağına dair ipuçlarını verirken, Lazio’nun pes etmeye niyetinin olmadığı da gözlemlendi. Taraftarlar, sosyal medya üzerinden Kolo Muani’ye büyük övgülerde bulundu.

Kırmızı Kartın Etkisi

Dakikada işler Juventus için olumsuz bir dönüş aldı. Pierre Kalulu’nun rakibine yaptığı sert faul sonucu direkt kırmızı kart gördü ve böylece Juventus 10 kişi kaldı. Bu karar, tribünlerde ve ekran başında tartışmalara yol açtı. Kalulu’nun oyun dışı kalması, Juventus’un defansif direncini zorladı ve Lazio’nun baskısını artırdı.

Son Dakikada Gelen Gol

1-0 geride olan Lazio, mücadelede pes etmedi. 90+6’da köşe vuruşunda mükemmel yükselen Matias Vecino, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Roma Olimpiyat Stadyumu’nda büyük bir coşku yaşandı ve Lazio taraftarları bu golle adeta coştu. Juventus cephesi ise son dakikada büyük bir şok yaşadı.

Kenan Yıldız Maçta Yoktu

Juventus’ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, bu kritik maçta kırmızı kart cezası nedeniyle sahada yer alamadı. Genç yıldızın yokluğu Türk futbolseverler için hayal kırıklığı yaratsa da, Kenan’ın gelecek maçlarda güçlü bir dönüş yapacağı beklentisi var.

Puan Durumu ve Zirve Mücadelesi

Bu sonuçla birlikte Juventus, puanını 64’e çıkararak averajla 4. sırada konumlandı. Aynı puanda kalan Lazio ise 5. sırada yer aldı. Her iki takım, Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde önemli bir puan kaybı yaşarken, Serie A’daki zirve yarışı daha da kızışmış durumda. Önümüzdeki haftalar, her iki ekip açısından kritik bir öneme sahip.