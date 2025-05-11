Lazio-Juventus Maçında Son Dakika Sürprizi!

HAFTANIN MAÇI ROMA’DA OYNANDI

İtalya Serie A’da bu haftanın en dikkat çekici maçı Roma Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Lazio, Juventus ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca son dakikaysa gerilim tavan yaptı. Juventus’un Kolo Muani ile bulduğu harika gol, onları öne geçirirken, 10 kişi kalmalarına rağmen direniş gösterdi. Ancak Matias Vecino’nun 90+6’daki kafa golü, Lazio’ya umut verdi. Maç 1-1 sona erdi ve her iki takım da zirve yarışında önemli bir yara aldı!

Kolo Muani İle Harika Başlangıç

Maçın ikinci yarısı, Juventus için mükemmel bir başlangıç oldu. 51. dakikada Kolo Muani, ceza sahası içinde topu ağlara göndererek takımı öne geçirdi ve Juventus taraftarlarını coşturdu. Bu gol, siyah-beyazlıların müsabakayı kazanacaklarının sinyallerini verdi fakat Lazio’nun mücadele azmi sona ermedi. Taraftarlar, sosyal medya platformlarında Kolo Muani’nin performansına büyük övgüler yağdırdı.

Kırmızı Kart Sonucu Değiştirdi

Juventus için 76. dakikada işler alt üst oldu. Pierre Kalulu, sert bir müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu durum, tribünlerde ve ekran başında büyük bir tartışma yarattı. Kalulu’nun oyundan atılması, Juventus’un savunmasında sıkıntılara yol açtı ve Lazio’nun baskısını arttırdı.

Vecino’nun Son Nefeste Vuruşu

Maçın son anlarında Lazio, geride olmasına rağmen direnç gösterdi. 90+6’da köşe vuruşunda mükemmel yükseklikle topa yükselen Matias Vecino, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Roma Olimpiyat Stadyumu’ndaki atmosfer bir anda coşkuya boğuldu, Lazio taraftarları sevinçten adeta kendinden geçti. Juventus için ise son dakika sürprizi yaşandı.

Kenan Yıldız Maçta Yoktu

Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız, kırmızı kart cezası nedeniyle bu kritik karşılaşmada forma giyemedi. Kenan’ın yokluğu, Türk futbolseverler için bir hayal kırıklığı yaratırken, genç yıldızın bir sonraki maçta büyük bir dönüş yapması bekleniyor.

Puan Durumu ve Zirve Mücadelesi

Bu sonuçla birlikte Juventus’un puanı 64’e yükseldi ve averajla 4. sırada yer aldı. Aynı puana sahip olan Lazio ise 5. basamakta kaldı. Her iki takım da Şampiyonlar Ligi yarışında kritik bir kayıp yaşarken, Serie A’da zirve mücadelesi iyice hararetlendi. Önümüzdeki haftalar, her iki ekip için de oldukça kritik bir dönem olacak.