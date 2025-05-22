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Leyla: Aşk… Adalet… Yeni oyuncu katılıyor!

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YENİ OYUNCU DİZİYE DAHİL OLDU

NOW ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… kadrosuna yeni bir oyuncu ekleniyor. Cemre Baysel, Gonca Vuslateri ve Alperen Duymaz’ın başrollerini paylaştığı dizide dengeleri değiştirecek bir isim sahne alacak. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ay Yapım’ın NOW ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren dikkatleri üzerine çeken “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…” dizisine usta oyuncu Selçuk Yöntem katıldı.

EFSAANE KADRO GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

“Leyla” dizisi, dramatik yapısı ve etkileyici oyuncu kadrosuyla sezonun dikkat çekici projelerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak bu son gelişme dizinin akışını tamamen değiştirebilir. Selçuk Yöntem’in katılması, projeyi bambaşka bir boyuta taşıyor. Usta oyuncunun hangi karakterle seyirci karşısına çıkacağı henüz netlik kazanmadı, ancak kulislerde söylenene göre rol derin ve hikâyeyi ilerletecek önemli bir figür olacak.

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