Leyla Okay’ın Vefatı Üzerine Acı Haber!

SANAT DÜNYASINDAN BİR YILDIZ KAYDI

Türk tiyatro ve televizyon sahnelerinin önemli isimlerinden olan Leyla Okay, 62 yaşında hayatını kaybetti. Vefatını, bağlı bulunduğu Düşkapanı Sanat Merkezi duyurdu. Oyunculuk kariyerinde birçok etkileyici projede yer alan Okay, özellikle Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular ve Teşkilat dizilerindeki performanslarıyla izleyicilerin sevgisini kazanmıştı.

ACILI PAYLAŞIM

Düşkapanı Sanat Merkezi yaptığı açıklamada, “Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz” ifadelerine yer verdi. Okay’ın cenazesi, 23 Nisan Salı günü öğle namazını takiben Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

UNUTULMAZ ANILAR VE MİRAS

Sanat camiasını derin bir yasa boğan bu kayıp, Leyla Okay’ın sanat dünyasına kattıkları ve bıraktığı unutulmaz anılarla hatırlanmaya devam edecek.