LGS 2025 Tarihleri Ve Kayıt Süreci

LGS TARİHİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl düzenlediği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için 2025 yılı tarihleri ve detayları merak ediliyor. Öğrenciler ve velileri, “LGS ne zaman yapılacak?” sorusunun cevabını öğrenmek istiyor. 2025 LGS kayıt süreçleri ve hangi tarihlerde yapılacağı ise araştırmaların odak noktası. Önceki yıllarda olduğu gibi, kayıt işlemlerinin e-Okul sistemi aracılığıyla otomatik olarak yürütülmesi bekleniyor.

LGS 2025 NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Zürihsorğulara göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 15 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Bu merkezi sınav, 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenleniyor ve tüm sorular 8. sınıf ders müfredatına göre hazırlanacak.

KAYIT SÜRECİ HAKKINDA DETAYLAR

2025 LGS için kayıtlar henüz başlamadı. Genellikle, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kayıt işlemleri, sınav tarihine yakın bir dönem içerisinde otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, velilerin ve öğrencilerin kayıt sürecini takip etmesi önem taşıyor.