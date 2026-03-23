LGS Başvuruları İçin Süreç Başladı: Detaylar Açıklandı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) maratonu başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS’ye yönelik merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu duyurdu. Katılım isteğe bağlı olan bu merkezi sınav için başvurular, 10 Nisan’a kadar “e-Okul” sistemi üzerinden yapılacak. Resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları, öğrenci velileri tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere ve velilere rehberlik etmeye devam edecek. Başvurular, okul müdürlükleri aracılığıyla 13 Nisan’a kadar onaylanacak. Yurt dışında “e-Okul” sistemine kayıtlı okullarda eğitim gören öğrenciler de belirtilen esaslara uygun başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu öğrencilerin başvuru belgeleri, ilgili büyükelçilik veya başkonsolosluklar aracılığıyla 10 Nisan’a kadar ilgili e-posta adresine gönderilecek ve belgelerin asılları en geç 17 Nisan’a kadar ilgili bakanlığa ulaşması gerekecek. Öğrenciler, başvuru durumlarını elektronik sistem üzerinden takip edebilecek.

İKİ OTURUMDA BESLENME İMKANI SUNULUYOR

Kılavuza göre, bu yıl iki oturum arasında öğrencilere beslenme paketi verilecek. Bu kapsamda, kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren paket, yalnızca sınav başvurusu sırasında velisi tarafından talep edilen öğrencilere sunulacak. Veli talebi ve rızası, başvuru sırasında alınacak; beslenme paketinin içeriği, başvuru ekranında ve onay belgesinde belirtilecek.

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLEME

Kılavuzda, özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin sınavlarda uygun hizmet alması için gerekli tedbirler detaylı bir şekilde açıklanmış durumda. Görme yetersizliği olan öğrencilerden az görenler, tek kişilik salonda sınava alınacak ve bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecektir. Ek olarak, öğrencinin dönütüne göre Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından üç farklı uygulamadan biri seçilebilecek. Az gören öğrenciler için başarı puanı, tüm sorular üzerinden hesaplanırken, tamamen görme yetersizliği olan öğrenciler, okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava girebilecek ve onlara da ek süre verilecek. Bu tür öğrenciler için sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eşdeğer alternatifleri yer alacak, merkezi sınav puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacak. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav tedbir hizmetleri ise başvuru süresince okul müdürlükleri ve RAM’lar tarafından yürütülecek. Kılavuza göre, sınav giriş belgelerinde kimlik bilgilerinin yanı sıra alınacak tedbir hizmeti bilgileri de bulunacak.

SINAVIN TEMEL DETAYLARI

LGS kapsamındaki merkezi sınavda, 8’inci sınıf öğretim programlarına dayanan kazanımlar göz önünde bulundurulacak. Hazırlanan sorular, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma ve bilimsel süreç becerilerini ölçmeye yönelik olacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplamda 50 soru sorulacak ve bu oturum için 75 dakika süre tanınacak. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yapılacak ve 80 dakika süre verilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ 3 HAZİRAN’DA DEVREDE

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran’dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından hazırlanacak, onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecektir. Öğrencilerin sınav gününde yanlarında fotoğraflı ve onaylı giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini bulundurmaları zorunlu olacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz’da online olarak ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta ile gönderilmeyecek. Aynı tarihte, tercih işlemlerine ilişkin kontenjan tabloları da yayımlanacak. Tercih süreçleri, 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos’ta duyurulacak. Yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ise 5-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.