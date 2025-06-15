LGS Sınavı Bugün Gerçekleşecek

LGS KAPSAMINDAKİ MERKEZİ SINAVA YOĞUN BAŞVURU

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılacak merkezi sınav için 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, yurt içinde 973 merkezi noktada, 3 bin 938 okulda ve toplam 62 bin 693 salonda gerçekleştirilecek. Ayrıca yurt dışında, 13 sınav merkezinde 13 okulda 37 salonda bu sınav yapılacak. Katılım zorunluluğunun olmadığı bu sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

SINAVDA HANGİ BECERİLER ÖLÇÜLECEK?

Sınavda, 8’inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar temel alınacak ve sorular; okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçmeye odaklanacak. Türkiye saati ile 09.30’da başlayacak birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sunulacak ve bu oturum için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturum ise saat 11.30’da başlayacak; burada matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek. Oturumlar arasında 45 dakikalık bir süre bulunacak; öğrenciler bu sürede okul bahçelerine çıkabiliyor ve ihtiyaçlarını giderebiliyor.

KİMLİK VE GEREÇLER ZORUNLU

Sınava katılan öğrencilerin, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi yanlarında bulundurması gerekecek. Ayrıca en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, birer kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi de bulundurmaları bekleniyor. Sınav puanları hesaplanırken, sözel ve sayısal alt testlere ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirli olacak. Her öğrencinin her bir alt testindeki ham puanı, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da öğrenciler sınav kitapçıklarını, sınavın yapıldığı okuldan bir gün sonra alabilecek.

Sınava katılmayan öğrencilerin yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kapasiteleri ve konumları göz önünde bulundurularak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula özürsüz devamsızlık gün sayısına göre yapılacak. Eşitlik durumunda ise sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne göre yerleştirme gerçekleştirilecek.

Merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz 2025’te “meb.gov.tr” adresinden duyurulacak ve öğrencilere sınav sonuç belgesi posta ile gönderilmeyecek. Tercih işlemleri ise 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjan bilgileri ise 4 Ağustos’ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 1 ve 2’nci nakil tercih başvuruları ile sonuçları 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmiş olacak.