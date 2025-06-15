LGS Soru-Cevap Anahtarı Yayınlandı!

MEB TARAFINDAN DÜZENLENEN SINAV GERÇEKLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) dahilinde merkezi bir sınav düzenledi. Yapılan habere göre, iki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu sabah saat 09.30’da başladı ve saat 10.45’te sona erdi. İkinci oturum ise 11.30’da başlayıp, 12.50’de tamamlandı. LGS kapsamındaki sınavın soru ve cevap anahtarları, “www.meb.gov.tr” adresinden yayımlandı.

Bu yıl, 8’inci sınıfta okuyan toplam 1 milyon 10 bin 916 öğrenci, merkezi sınav için hazırlıkları dikkate alarak sınava katıldı. Sınav, yurt içinde 973 merkezde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda gerçekleştirildi. Yurt dışında ise sınav, 13 merkezde, 13 okulda ve 37 salonda yapılmış oldu. Ayrıca, görme engelli 105, az gören 299 öğrenci için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Özel durumları bulunan 199 öğrencinin de evde veya hastanede sınav yapmasına imkan tanındı.

Sınavın ilk oturumunda sözel alanlardan Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Öğrencilere bu sorular için 75 dakika süre verildi. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 soru yöneltildi ve öğrencilerin 80 dakika süresi oldu. İki oturum arasındaki 45 dakikalık ara süresince öğrenciler okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderebildi. Katılım zorunlu olmayan LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

Sınav günü, Çankaya’daki Anıttepe Ortaokulu’nda sınava girecek öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Okuldaki görevliler, öğrencileri bilgilendirip üst araması yaptıktan sonra sınıflara aldı. Bazı veliler de çocuklarıyla sabahın erken saatlerinde okul kapısına kadar geldi. Görevliler, sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlere, sınav süresince sessiz olmaları konusunda uyarıda bulundu.