Lider Galatasaray, Samsun’da 2-0 kazandı

MAÇ ÖZETİ VE GALATASARAY’IN GALİBİYETİ

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 31. hafta maçında, Thomas Reis’in çalıştırdığı Samsunspor, Okan Buruk yönetimindeki lider Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Hakem Ozan Ergün’ün düdüğüyle başlayan mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda yapıldı. Galatasaray, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY’IN GOLLÜ KAHRAMANLARI

Galatasaray’a galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Yunus Akgün ve 47. dakikada Victor Osimhen’den geldi. İlk golü atan Yunus Akgün, Osimhen’in golünde asisti yapan isim oldu. İkinci golü atan Osimhen ise Süper Lig’de 21. kez fileleri havalandırarak önemli bir başarıya imza attı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK ZAFER

Süper Lig’de zorlu bir deplasman olan Samsun’da 2-0’lık skorla galip gelen Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız dönmeyi başardı. Bu zaferle birlikte, Süper Lig’de üst üste bir hafta aradan sonra kazanan Galatasaray, önceki hafta Beşiktaş’a mağlup olmuştu.

PUAN DURUMU VE SONUÇLAR

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 74’e yükseltti. Samsunspor ise 51 puanda kalarak üst üste üçüncü mağlubiyetini almış oldu. Lider konumundaki Galatasaray, maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6’ya çıkardı.

GALATASARAY’IN GELECEK MAÇI

Süper Lig’in bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile mücadele edecek. Öte yandan, Samsunspor Alanyaspor deplasmanına gitmek üzere yola çıkacak.