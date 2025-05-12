Liderler Uyuşturucu İddiasıyla Gündemde!

FRANSA CUMHURBAŞKANI VE UKRAYNA ZİYARETİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptığı ziyarete dair görüntülerin ortaya çıkması, farklı bir tartışmanın fitilini ateşledi. Liderlerin uyuşturucu kullandığına dair iddialar dile getirildi.

RUSYA’DAN AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, paylaştığı görüntülerde Macron, Merz ve Starmer’ın yer aldığını belirtti. Görüntülerde Macron’un masa üzerindeki beyaz renkteki maddeyi eliyle sakladığı gözlemleniyor. Zaharova, bu maddenin uyuşturucu olduğunu ve Avrupa liderlerinin çoğunun uyuşturucu kullanma eğiliminde olduğunu iddia ederek; “Avrupa’nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor” şeklinde konuştu. Zaharova, 2022 yılında bir batılı ülkenin büyükelçisine yönelttiği soruya verdiği cevapta, “Bu, Avrupa Birliği için olağan bir şey. Birçok batılı ülke lideri bunu kullanıyor” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLERİN DOĞRULAMASI VE TARTIŞMA

Zaharova’nın paylaştığı görüntüler hakkında bazı sosyal medya hesaplarında yapılan doğrulama çalışmalarında, masa üzerindeki beyaz madde için peçete olduğu belirtildi. Bu durum, tartışmanın boyutlarını daha da genişletti.