LinkedIn, 281 Çalışanını İşten Çıkardı

LINKEDIN’DEN İŞTEN ÇIKARMA AÇIKLAMASI

LinkedIn, Kaliforniya İstihdam Geliştirme Departmanına yaptığı resmi bildirimle toplam 281 çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Bu durum, ana şirket Microsoft’un mayıs ayı başında açıkladığı yaklaşık 6 bin kişilik işten çıkarma kararının bir parçası olarak ortaya çıktı. İşten çıkarmalar, San Francisco, Mountain View, Carpinteria ve Sunnyvale bölgelerindeki LinkedIn ofislerini etkiledi. Özellikle Mountain View ofisinde ciddi kayıplar yaşandı. Kaliforniya’daki çıkarılan çalışanlar arasında, yazılım mühendisleri başta olmak üzere kıdemli ürün yöneticileri ve yetenek yönetimi direktörleri gibi farklı pozisyonlar da bulunuyor.

LinkedIn, işten çıkarılan çalışanlarına bu durumu 13 Mayıs itibarıyla bildirdi. Birçok eski çalışan, LinkedIn platformu üzerinden iş aradıklarını duyurmak amacıyla paylaşımlarda bulundu. Şirketten bu süreç hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmedi. LinkedIn’in resmi web sitesine göre, dünya genelinde 30’dan fazla şehirde toplamda 18 binden fazla çalışanı bulunuyor. Bu, şirketin son iki yıl içerisinde yaşadığı ikinci büyük işten çıkarma dalgası oldu. LinkedIn, 2023 yılı içerisinde de 700’den fazla çalışanıyla yollarını ayırmış ve bu kararın gerekçesi olarak “çevikliği ve hesap verebilirliği artırma” hedefini göstermişti.

MICROSOFT’UN SAHİPLİĞİ VE GELİR DURUMU

LinkedIn, 2016 yılında Microsoft tarafından 26 milyar dolara satın alınmıştı. Nisan ayında açıklanan finansal verilere göre şirket, 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde 4,3 milyar dolar gelir elde etti. Bu durum, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7’lik bir artış anlamına geliyor.