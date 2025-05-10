Lise Eğitimi Kısalıyor Mu? 16 Yaşında Diploma!

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN’DEN AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber’e yaptığı açıklamada, zorunlu lise eğitiminin süresinde değişiklik yapılabileceğine dikkat çekti. Sanayi ve ticaret sektörü tarafından dile getirilen “nitelikli iş gücü” taleplerini karşılamak için gündeme alınan önerilerin, toplumsal uzlaşı sağlandığı takdirde kabine tarafından değerlendirilebileceğini belirtti. Üç farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor: 3+1 Eğitim Modeli, 2+2 Eğitim Modeli ve Yaş Esaslı Model. Bu modeller, lise eğitim süresini kısaltarak gençlerin daha erken yaşta iş gücüne katılmalarını veya üniversite hazırlığını isteğe bağlı hale getirmeyi amaçlıyor.

3+1 EĞİTİM MODELİ: LİSE 3 YILA İNİYOR

Bu model çerçevesinde, zorunlu lise eğitimi 3 yıla indirilecek. Öğrenciler, 11. sınıfı tamamladıktan sonra lise diploması alabilecek. 12. sınıf ise tamamen isteğe bağlı olacak ve üniversite sınavına hazırlık odaklı bir müfredat sunulacak. Söz konusu model, hem iş gücüne daha erken katılımı hem de üniversiteye hazırlığı esnek hale getirmeyi hedefliyor. Bu modelin sanayi sektörünün taleplerine yanıt olarak öne çıktığı ve mevcut sistemle en uyumlu seçenek olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

2+2 EĞİTİM MODELİ: ZORUNLU EĞİTİM 2 YIL

Daha radikal bir öneri olan 2+2 modeli, zorunlu lise eğitimini 2 yıla düşürüyor. 10. sınıfı tamamlayan öğrenciler, 16 yaşında lise diploması alabilecek. İsteğe bağlı olarak, öğrenciler ek 2 yıl daha eğitim alarak üniversiteye hazırlanabilir veya mesleki eğitim programlarına yönelme imkanına sahip olabilecek. Bu model, özellikle mesleki eğitim ve erken iş gücü katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak bazı uzmanlar, 2 yıllık eğitimin akademik yeterlilik şeklinde tartışmalı olabileceği görüşünde.

YAŞ ESASLI MODEL: 16 YAŞINDA DİPLOMA

Üçüncü öneri, eğitimi yaş kriterine bağlıyor. Bu modele göre, 16 yaşına ulaşan öğrenciler, sınıf seviyesinden bağımsız olarak zorunlu eğitimlerini tamamlamış sayılacak ve lise diploması alabilecek. Söz konusu model, öğrencilerin bireysel gelişim hızlarını göz önünde bulundurmayı ve erken mezuniyeti mümkün kılmayı amaçlıyor. Ancak, yaş esaslı sistemin eğitim kalitesi üzerindeki etkisi ve uygulanabilirliği sosyal medyada sıkça tartışma konusu haline geldi.

BAKAN TEKİN’İN GÖRÜŞLERİ

Bakan Tekin, önerilerin sanayi ve ticaret odalarından gelen “nitelikli iş gücü” talepleri doğrultusunda şekillendiğini vurguladı. Tekin, “Toplumsal uzlaşı sağlanabilecek düzenlemeler kabine tarafından değerlendirilecek.” diyerek, modellerin pilot uygulamalarla test edilebileceğini ifade etti. Ayrıca, mevcut 12 yıllık zorunlu eğitimin (4+4+4) yapısında esneklik sağlanmasının, hem öğrencilerin hem de iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verebileceğini savundu.