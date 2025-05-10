Lise Süresi Kısalabilir Mi? 16 Yaşında Diploma!

EĞİTİM MODELLERİ ÜZERİNE YENİ DÜZENLEMELER

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber’e verdiği bir röportajda zorunlu lise eğitiminin süresinde yapılabilecek olası değişikliklere dair bilgi verdi. Sanayi ve ticaret sektörlerinin “nitelikli iş gücü” taleplerini karşılamak amacıyla gündeme gelen yeni önerilerin, toplumsal uzlaşı sağlanması durumunda kabine tarafından ele alınabileceğini aktardı. Üç farklı eğitim modeli üzerinde durulmakta: 3+1 Eğitim Modeli, 2+2 Eğitim Modeli ve Yaş Esaslı Model. Bu modeller, lise eğitim süresini kısaltarak gençleri erken yaşta iş gücüne dâhil etmeyi ya da üniversiteye hazırlık sürecini isteğe bağlı hale getirmeyi amaçlıyor.

3+1 EĞİTİM MODELİ: LİSE EĞİTİMİ 3 YILA DÜŞÜYOR

Bu modelde zorunlu lise eğitimi 3 yılla sınırlandırılmış olacak. Öğrenciler, 11. sınıfı tamamladıktan sonra lise diploması almaya hak kazanacak. 12. sınıf ise tamamen isteğe bağlı olacak ve üniversite sınavına hazırlık odaklı müfredat sunulacak. Model, hem iş gücüne erken katılımı hem de üniversiteye hazırlığı esnek hale getirmeyi hedefliyor. Hürriyet’in haberine göre, bu model sanayi sektörünün taleplerine yanıt olarak öne çıkmış ve mevcut sistemle en uyumlu alternatif olarak değerlendiriliyor.

2+2 EĞİTİM MODELİ: ZORUNLU EĞİTİM 2 YILA İNDİRİLİYOR

Daha radikal olarak değerlendirilen 2+2 modeli, zorunlu lise eğitimini 2 yıla indiriyor. 10. sınıfı tamamlayan öğrenciler, 16 yaşına geldiklerinde lise diploması alabilecek. İsteyen öğrenciler, ek 2 yıl daha eğitim alarak üniversiteye hazırlık yapabilir veya mesleki eğitim programlarına yönelebilir. Bu model, mesleki eğitimi ve erken iş gücüne katılımı teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak uzmanlar, 2 yıllık eğitimin akademik yeterlilik açısından tartışmalı olabileceğini ifade ediyor.

YAŞ ESASLI MODEL: 16 YAŞINDA DİPLOMA ALMAK MÜMKÜN

Üçüncü öneri, zorunlu eğitimi yaş kriterine bağlıyor. Bu modele göre, 16 yaşına gelen öğrenciler, sınıf seviyesinden bağımsız olarak zorunlu eğitimlerini tamamlamış sayılacak ve lise diploması alabilecek. Model, öğrencilerin bireysel gelişim hızlarını dikkate almayı ve erken mezuniyeti mümkün kılmayı amaçlıyor. Ancak yaş esaslı sistemin eğitim kalitesi üzerinde etkisi ve uygulama zorlukları, sosyal medyada tartışma konusu olmaya devam ediyor.

BAKAN TEKİN’İN DÜZENLEMELER ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Bakan Tekin, önerilerin sanayi ve ticaret odalarından gelen “nitelikli iş gücü” talepleri doğrultusunda şekillendiğini vurguladı. Tekin, “Toplumsal uzlaşı sağlanabilecek düzenlemeler kabine tarafından değerlendirilecek” diyerek, modellerin pilot uygulamalarla test edilmesinin söz konusu olabileceğini dile getirdi. Bunun yanı sıra, mevcut 12 yıllık zorunlu eğitimin (4+4+4) yapısında esneklik sağlamanın, hem öğrencilerin hem de iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebileceğini savundu.