Liverpool-Galatasaray Maçının Hakemi Szymon Marciniak Açıklandı

Galatasaray, 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de Liverpool ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiminde sahaya çıkacak.

HAKEM KADROSU BELİRLENDİ

UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre, Marciniak’a bu maçta yardımcı hakemlik yapacak isimler Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak. Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Pawel Raczkowski olduğu bildirildi.

VAR VE AVAR GÖREVLERİ DAĞITILDI

Liverpool-Galatasaray karşılaşmasında VAR görevini İtalyan hakem Marco Di Bello üstlenecekken, AVAR olarak da Daniele Chiffi yer alacak.