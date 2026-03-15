Liverpool İle Tottenham Beraberlikte Düğüm Çözülemedi

İngiltere Premier Lig’de 30. hafta maçında Arne Slot’un yönetimindeki Liverpool ile Igor Tudor’un çalıştırdığı Tottenham karşı karşıya geldi. Anfield Road’da gerçekleşen bu önemli karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sonlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Maçın 18. dakikasında Dominik Szoboszlai’nin serbest vuruştan attığı golle Liverpool öne geçti. Ancak Tottenham, maçın son anlarında 90. dakikada Richarlison ile eşitliği sağladı.

TOTTENHAM, 5 HAFTA SONRA PUAN ALDI

Bu sonuçla Liverpool, ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayıp puanını 49’a çıkardı. Tottenham ise ligde 5 hafta aradan sonra puan alarak sıralamada 30 puana ulaştı.

LIVERPOOL, GALATASARAY’I KONUK EDECEK

Liverpool, bu hafta çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray’ı sahasında ağırlayacak. İlk maçta İstanbul’da Galatasaray, Liverpool’u 1-0 mağlup etmişti.

SIRADAKİ MAÇLARI

Liverpool’un Galatasaray maçından sonra ligin bir başka haftasında Brighton deplasmanına gideceği bilgisi verildi. Tottenham ise, kendi sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak.

TUDOR, SLOT’U KARIŞTIRDI

Öte yandan, Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, Liverpool maçı öncesinde dikkat çeken bir olay yaşadı. Tudor, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot’u selamlamak istedi ancak yanlışlıkla başka birisiyle karıştırdı. Bu an, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İlber Ortaylı’nın Unutulmaz Vasiyeti Ortaya Çıktı

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyetlerinden biri gerçekleştirildi; Üsküdar Çinili Camii imamı Almanya'da, tarihçi için sela okudu.
Gündem

Suriye’de Sığınmacı Kamplarında Taşkın Tehlikesi

Halep'te yoğun yağışlar ve rejim güçlerinin saldırıları, yerinden edilmiş kişilerin sığındığı çadır kamplarını su basarak zor durumda bıraktı.
Gündem

Samsunspor, Kayserispor’u Son Dakikada 2-1 Yendi

Samsunspor, Süper Lig 26. haftasında Kayserispor'u son dakikada attığı golle 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Gündem

Beşiktaş Deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 Mağlup Etti

Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Gündem

Antalya Falezlerinde Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'da falezlerden manzarayı izlerken dengesini kaybeden 38 yaşındaki kadın, 30 metre yükseklikten denize düşerek hayatını kaybetti. Olay güvenlik ekipleri tarafından araştırılıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.