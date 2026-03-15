Liverpool İle Tottenham Beraberlikte Düğüm Çözülemedi

İngiltere Premier Lig’de 30. hafta maçında Arne Slot’un yönetimindeki Liverpool ile Igor Tudor’un çalıştırdığı Tottenham karşı karşıya geldi. Anfield Road’da gerçekleşen bu önemli karşılaşmada taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sonlandı.

KAZANAN ÇIKMADI

Maçın 18. dakikasında Dominik Szoboszlai’nin serbest vuruştan attığı golle Liverpool öne geçti. Ancak Tottenham, maçın son anlarında 90. dakikada Richarlison ile eşitliği sağladı.

TOTTENHAM, 5 HAFTA SONRA PUAN ALDI

Bu sonuçla Liverpool, ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşayıp puanını 49’a çıkardı. Tottenham ise ligde 5 hafta aradan sonra puan alarak sıralamada 30 puana ulaştı.

LIVERPOOL, GALATASARAY’I KONUK EDECEK

Liverpool, bu hafta çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray’ı sahasında ağırlayacak. İlk maçta İstanbul’da Galatasaray, Liverpool’u 1-0 mağlup etmişti.

SIRADAKİ MAÇLARI

Liverpool’un Galatasaray maçından sonra ligin bir başka haftasında Brighton deplasmanına gideceği bilgisi verildi. Tottenham ise, kendi sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak.

TUDOR, SLOT’U KARIŞTIRDI

Öte yandan, Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, Liverpool maçı öncesinde dikkat çeken bir olay yaşadı. Tudor, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot’u selamlamak istedi ancak yanlışlıkla başka birisiyle karıştırdı. Bu an, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.