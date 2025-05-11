Liverpool Ve Arsenal Beraberlik Sağladı

İNGLTERE PREMIER LİG 36. HAFTA MÜCADELESİ

Liverpool, İngiltere Premier Lig’in 36. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Anfield’da karşılaştı. 2-2’lik eşitlikle sonuçlanan maç, büyük heyecana sahne oldu.

İKİ GOLLE ÖNE GEÇTİLER

20. dakikada Cody Gakpo ve hemen ardından 21. dakikada Luis Diaz’ın attığı gollerle Liverpool, ilk yarıyı 2-0’lık avantajla kapattı. Ancak Arsenal, ikinci yarıda sahada mücadeleyi bırakmadı. 47. dakikada Gabriel Martinelli ve 70. dakikada Mikel Merino, takımına eşitliği getiren golleri kaydetti.

Mükemmel bir geri dönüş sergileyen Arsenal’de Mikel Merino’nun 79. dakikada gördüğü kırmızı kart, takımını 10 kişi bıraktı. Bu durum, son dakikalarda maçı zorlasa da her iki takım da skoru değiştiremedi.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Liverpool, bu sonuçla birlikte daha önce ilan ettiği şampiyonlukla birlikte puanını 83’e yükseltti. Arsenal ise bu mücadeleden sonra 68 puanla ligdeki yerini aldı. Önümüzdeki hafta Liverpool, Brighton karşısında mücadele edecek. Arsenal ise kendi sahasında Newcastle United’ı ağırlayacak.