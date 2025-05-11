Liverpool Ve Arsenal Eşit Berabere Kaldı

MAÇIN GENEL GÖRÜNTÜSÜ

İngiltere Premier Lig’in 36. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield’da Arsenal ile karşılaştı ve maç 2-2’lik eşitlikle tamamlandı. İki takım da galip gelemedi.

LIVERPOOL’UN İKİ GOLÜ

Maçın 20. dakikasında Cody Gakpo ve hemen ardından 21. dakikada Luis Diaz, Liverpool’un gollerini atarak takımlarını 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal, 47. dakikada Gabriel Martinelli ve 70. dakikada Mikel Merino’nun golleriyle eşitliği sağladı. Ancak 79. dakikada Mikel Merino, kırmızı kart gördü ve Arsenal, maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

PUNT ALANI

Liverpool, bu sonuçla birlikte daha önce kazanmış olduğu şampiyonlukta 83 puana ulaşırken, Arsenal puanını 68’e yükseltti. Ligin gelecek haftasında Liverpool, Brighton ile deplasmanda mücadele ederken, Arsenal ise sahasında Newcastle United’ı konuk edecek.