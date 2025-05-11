Liverpool Ve Arsenal Eşitliği Sağladı

MAÇIN SONUCU

Liverpool, İngiltere Premier Lig’in 36. hafta maçında Arsenal ile karşılaştı. Anfield Stadı’nda gerçekleşen karşılaşma, 2-2’lik eşitlik ile sonuçlandı.

İLK YARIDA LİVERPOOL ÖNDEYDİ

Karşılaşma, Liverpool’un 20. dakikada Cody Gakpo’nun, ardından 21. dakikada Luis Diaz’ın attığı gollerle 2-0’lık üstünlük sağlamasıyla devam etti. İlk yarı, Liverpool’un bu avantajını koruyarak sona erdi. Ancak Arsenal, ikinci yarıda 47. dakikada Gabriel Martinelli ve 70. dakikada Mikel Merino ile skoru eşitlemeyi başardı.

ARSENAL 10 KİŞİ KALDI

Arsenal, Mikel Merino’nun 79. dakikada gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kaldı. Bu durum, takımı için sıkıntılı anlar yaşattı.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Liverpool, daha önce şampiyonluğunu ilan ederek bu maçla puanını 83’e çıkardı. Arsenal ise 68 puana ulaştı. Ligin bir sonraki hafta maçlarında Liverpool, Brighton deplasmanına çıkacakken Arsenal, sahasında Newcastle United’ı konuk edecek.