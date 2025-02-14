Londra’da Türk Konsolosluğu Önünde Provokatif Eylem

PROVOKASYON OLAYI LONDRA’DA GERÇEKLEŞTİ

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir provokasyon olayı yaşandı. Türk Konsolosluğu önünde bir eylemci, Kur’an-ı Kerim’i ateşe vererek tartışmalara neden oldu. Olay cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kur’an-ı Kerim’i yakan eylemciye ise ilk tepki, konsolosluktan çıkan bir Türk vatandaşı tarafından gösterildi.

EYLEMCİYİ SİNİRLENDİREN TEPKİ

Sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerde, eylemciyi eline bıçak alarak döven Türk vatandaşı dikkat çekiyor. Tekme tokat eylemciyi yumruklayan bu kişi, Kur’an-ı Kerim’i alarak eylemciye tükürüyor.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin gönderildiği bildiriliyor. Yetkililer, saldırı amaçlı silah bulundurma ve ağır yaralama şüphesiyle eylemciyi döven Türk vatandaşı gözaltına alındığını aktardı.