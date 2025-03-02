Londra’da Ukrayna İçin Önemli Zirve Toplanıyor

ZİRVEDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki gerilimler sonrası İngiltere’nin başkenti Londra’da öne çıkan bir zirve gerçekleşiyor. Bu önemli buluşma, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın öncülüğünde organize edilirken, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılım sağlıyor.

MACRON’UN ZİRVEYE KATILIMI

Avrupa liderler zirvesi öncesinde birçok liderin alana ulaştığı görüntüleri ajanslar paylaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lancaster House’a ulaşan ilk liderlerden biri olarak dikkat çekti. Başbakan Starmer, Fransa’nın Ukrayna ile savaşı sonlandıracak bir plan üzerinde işbirliği yaptığını ifade ederken, bu konunun ileride ABD ile de görüşüleceğini belirtti.

LİDERLERİN ZİRVEE GELİŞİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Polonya Başbakanı Donald Tusk da zirvenin düzenleneceği alana art arda geldi. Başbakan Keir Starmer, liderleri kapıda karşılayarak içeriye kadar eşlik etti. İtalya Başbakanı Georgia Meloni de toplantıya ilk katılan liderlerden biri olup, Starmer ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. İlerleyen saatlerde daha fazla liderin zirveye ulaşması bekleniyor. Londra’daki zirve, ABD ve Rusya arasında başlayan normalleşme sürecinin yanı sıra Avrupa’nın bu duruma karşı tutumunu belirlemek için şubat ayında başlatılan konferanslar serisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.