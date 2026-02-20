Loom Games’in Oyunu Pixel Flow 1 Milyar Dolara Satıldı

Türkiye merkezli Loom Games’in geliştirdiği Pixel Flow oyununun çoğunluk hissesi, Scopely tarafından 1 milyar dolardan fazla bir değerlemeyle satın alındı. Kuruluşunun üzerinden sadece bir yıl geçen şirket, kısa süre içinde 10 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı. Böylece, sadece bir yıl gibi bir zaman diliminde unicorn statüsüne erişen firma, Türkiye’nin 7’nci milyar dolarlık girişimi oldu. Oyunun boyutu 552 megabayt olup, Türkçe, Almanca, Çince, Fransızca, Japonca, Korece, İngilizce ve İspanyolca dillerinde oynanabiliyor. Telif hakları Kübra Gündoğan’a ait oyunda 13 yaş sınırı bulunduğu dikkat çekiyor. Bulmaca kategorisinde yer alan bu oyuna ek olarak, şirketin Ropeland isimli bir oyunu daha bulunuyor.

SCOPELY YÜZDE 50 HİSSE ALACAK

Scopely’nin, Loom Games’in hisselerinin yüzde 50’sini 500 milyon dolar karşılığında alması bekleniyor.

ÖNCEKİ UNICORN ŞİRKETLERİ

Türkiye teknoloji sektöründe daha önce unicorn statüsüne ulaşan şirketler de mevcut. Bu şirketler arasında Trendyol, Dream Games, Getir, Peak Games, Insider ve Hepsiburada yer alıyor.

DOMUZCUK KARAKTERLERİYLE MACERA

Pixel Flow oyununda oyuncular, domuzcuk karakteri aracılığıyla belirli alanlardaki kutucuklara mermi atarak bu kutucukları patlatıyor ve oyunda ilerliyor.

