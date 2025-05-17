Lousiana’da 11 Mahkum Kaçtı

KAÇAN MAHKUMLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

ABD’nin Louisiana Eyalet Polisi, sosyal medya hesapları üzerinden New Orleans’taki bir hapishaneden 11 mahkumun kaçtığını duyurdu. Yetkililer, kaçan mahkumlardan birinin yakalandığını ve 10’unun bulunması için arama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

KAÇANLARIN YAŞ ARALIĞI

Sabah gerçekleştirilen sayımda 11 mahkumun kaybolduğu ortaya çıkarken, firar edenlerin 19 ile 42 yaşları arasında erkeklerden oluştuğu belirtildi. Şerif Susan Hutson, departmanlarının kaçan mahkumları bulmak için yerel, eyalet ve federal kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını duyurdu. Olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığını belirten Hutson, “Bu olaya neden olan her türlü eksiklik veya başarısızlık hızlı ve tam hesap verebilirlikle ele alınacaktır.” ifadelerini kullandı.