Love Island Şampiyonu Jack Fincham Hapse Girdi

KÖPEK SALDIRISI NEDENİYLE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İngiltere’de bilinen Love Island yarışmasının şampiyonu Jack Fincham, 32 yaşında köpek saldırısı nedeniyle altı hafta hapis cezası aldı. Bu durum, Fincham’ın kariyerinde olumsuz bir döneme işaret ediyor. Fincham, köpeğinin kontrolünü sağlamakta yetersiz kalması nedeniyle suçlandı.

Fincham’ın kendisi gibi televizyon yıldızı olan sevgilisi Chloe Brockett, bu haberle yıkıldığını itiraf etti ve duyduğu üzüntüyü ifade ederek gözyaşlarını tutamadı. Fincham’ın yaşadığı bu olay, medya ve hayranları arasında da geniş bir yankı buldu.