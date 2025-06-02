LPG’de İndirim Müjdesi Geldi!

ENFLASYONUN ETKİSİYLE YÜKSELEN AKARYAKIT FİYATLARI

Türkiye’de enflasyon nedeniyle akaryakıt fiyatları giderek yükseliyor. Her bayram öncesi akaryakıta yapılan zamlar, bu bayramda alışılmışın dışında bir durumla birleşiyor. Geçtiğimiz hafta 62,6 dolardan kapanan Brent petrol fiyatları, bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 2 artışla 64 dolar seviyesine ulaşmış durumda.

Petrol fiyatlarının bu seviyelerde devam etmesi durumunda, Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira gibi bir indirim bekleniyor. Aynı zamanda, 5 Haziran Perşembe günü LPG’de 1,07 lira civarında bir fiyat düşüşü öngörülüyor. Ancak benzin için şu anda herhangi bir indirim planlanmıyor.