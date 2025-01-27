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LPG Tankeri Patladı: 6 Ölü, 30 Yaralı

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LPG YÜKLÜ TANKERİN PATLAMASI

Pakistan’ın Pencap eyaletinin Multan şehrinde LPG yüklü bir tanker patladı. Sanayi bölgesinde gerçekleşen bu olayda, 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13’ü ağır olmak üzere 30 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Patlamanın etkisiyle etrafa yayılan tankerin parçaları, çevredeki araçlara ve binalara zarar verdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, TELEF OLAN HAYVANLAR

Kurtarma ekipleri, patlamanın ardından ortaya çıkan yangının saatler süren mücadelenin ardından kontrol altına alındığını ifade ediyor. Yangın sonucu çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi.

GAZ SIZINTISI NEDENİYLE TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Polis memuru Sadiq Ali, tankerdeki gaz sızıntısının devam ettiğini ve bu sebeple bölgedeki tahliye çalışmalarının başlatıldığını açıklıyor. Olayın daha fazla hasar veya can kaybına neden olmaması için gerekli önlemlerin alındığı belirtiliyor.

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