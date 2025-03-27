LPG’ye Zam Geldi, Fiyatlar Arttı

GÜNCEL PETROL FİYATLARI VE AKARYAKIT ZAMLARI

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişim, güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son yapılan zamlarla birlikte LPG’ye 65 kuruş eklenerek, litre fiyatı 28 TL’yi aşmış durumda.

BENZİN VE MOTORİNE YAPILAN ZAM DETAYLARI

Motorin litre fiyatına 26 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 42 kuruş, benzine ise 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 1 lira 51 kuruş zam uygulanmıştı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakasında benzin litre fiyatı 46.72 TL, motorin litre fiyatı 46.83 TL ve LPG litre fiyatı 28.19 TL olarak belirlenmiş durumda.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında benzin litre fiyatı 46.57 TL, motorin litre fiyatı 46.71 TL ve LPG litre fiyatı 27.59 TL olarak saptanmış.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara’da benzin litre fiyatı 47.29 TL, motorin litre fiyatı 47.57 TL ve LPG litre fiyatı 28.09 TL olarak güncellenmiş durumda.