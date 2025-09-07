Luis De La Fuente: Türkiye Zor Bir Rakip

LUIS DE LA FUENTE’NİN AÇIKLAMALARI

İspanya’nın teknik direktörü Luis de la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun ikinci maçında Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesinde Konya’da yapılan basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Türkiye maçı için hala hazırlıkların sürdüğünü ifade eden de la Fuente, “Son antrenmanı yapacağız. Bizim için oyuncuların yorgunluk ve toparlanma seviyeleri çok önemli. Fernan, çok önemli bir oyuncu ama karar vermeden önce birçok kriteri göz önünde bulunduracağız. Rodri ve Carvajal için değerlendirme sürecindeyiz, onların durumuna göre karar vereceğiz. Yeniden bizimle olmaları önemli. Bu aşamada sağlıklarına kavuşmaları en öncelikli konu” dedi.

BASKIYLA BAŞA ÇIKMAK

Luis de la Fuente, Konya’da maçın büyük bir atmosferde geçeceğini vurgulayarak, “Burada önemli bir maç oynanacak. Bu ülkenin insanlarının futbola ve ülkelerine olan tutkularını biliyoruz. Almanya’da EURO 2024 deneyimimiz oldu, orada zorluklarla başa çıkmayı öğrendik. Yarın, sıkı bir atmosferle karşılaşacağız ama buna hazırlıklıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Soru üzerine 9 numara pozisyonu için Morata, Oyarzabal ve Fernan’ın olduğunu vurgulayan de la Fuente, “Oyarzabal, büyük saygıyı hak eden bir oyuncu ancak tek seçeneğimiz değil. Elimizde Morata, Olmo, Fernan gibi farklı seçenekler var. Aralarından en doğru çözümü bulmaya çalışacağız” şeklinde yanıt verdi. Normand’ın Bulgaristan maçındaki hataları hakkında konuşan de la Fuente, “Robin, Avrupa’nın önemli oyuncularından biri. Her oyuncunun geliştirmesi gereken yönleri olabilir. Sarı kart konusu önemli, maçların 11 kişi bitmesi lazım, bu konuda gereken uyarıları yaptık. Onun kalitesi tartışmasız. Bize katkı vermeye devam edecek” açıklamasını yaptı.

MORATA VE GENÇ YETENEKLER

Morata’nın son maçlarda az süre alması hakkında ise, “Alvaro, oyun planımız için çok önemli bir isim. Kaptanımız olarak tüm ülkenin ona büyük saygı göstermesi gerekiyor. Takıma kattıklarıyla gurur duyuyorum” diye konuştu. Yamal ve Arda Güler üzerine değerlendirme yapan de la Fuente, “İkisi de harika oyuncular. Genç yaşlarına rağmen büyük potansiyele sahipler. Lamin gibi bir yeteneğe sahip olduğumuz için şanslıyız” dedi.

RODRİ’DEN TÜRKİYE ANALİZİ

İspanyol futbolcu Rodri de zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirtti. “Türkiye’de çok yüksek beceriye sahip oyuncular var, kolektif olarak da iyi bir takım. EURO 2024’te bunu gösterdiler. Türkiye, yenilmesi zor bir takım. Kontra ataklarda ve duran toplarda tehlikeler. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler öne çıkan isimler” dedi. Rodri, kazanmanın grupta avantaj sağlayacağını ifade ederek, “Şu anda her şey açık. Grupta sadece bir maç oynandı, kazananı belirlemek çok önemli. Uzun bir yol var, kazanılması gereken daha çok maç var” şeklinde konuştu.

Rodri, sakatlık döneminden sonra geri dönüşünden duyduğu mutluluğu aktararak, “Hırslı bir şekilde döndüm, fiziksel bir problemim yok. Yüzde yüzümle buradayım. Altın Top ödülü benim için büyük bir teselli oldu” dedi. Yamal gibi bir yetenekleri olduğuna vurgu yaparak, “Onun takımımıza kattığı gücü desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

GALİBİYET SERİSİ HAKKINDA

Rodri, “İspanya milli takımında galibiyet serisi rekorunu kırmaya çok yakınız. Buna çok yaklaşmış durumdayız. Bu jenerasyonun daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz. Ancak mütevazı kalmalıyız. Önümüzde çok zor maçlar var, özellikle yarınki maç bizim için hedef maç” diyerek sürece dikkat çekti. Yamal ve Dembele’den hangisini Altın Top için daha yakın gördüğü sorusuna ise, “Bu zor bir soru. PSG, çok iyi bir performans sergiliyor. Yamal’ın ciddi bir şansı olabilir ama Dembele de oldukça başarılı” şeklinde cevap verdi.