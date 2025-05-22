“Luka Modric, Real Madrid’den Ayrılıyor.”

LUKA MODRIC’İN VEDA MESAJI

Real Madrid’in efsane oyuncularından Luka Modric, cumartesi günü Real Sociedad’a karşı yapılacak olan La Liga’nın 38’inci haftasındaki maçın, eflatun-beyazlı formayı giyeceği son karşılaşma olacağını duyurdu. 39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, 13 yıllık Real Madrid kariyerinde sayısız başarıya imza attı ve dönem dönem Süper Lig ekipleriyle de anıldı.

Modric, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Hiç gelmesini istemediğim an geldi ama futbol böyle bir şey, hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Cumartesi günü Santiago Bernabeu’daki son maçımı oynayacağım. 2012 yılında dünyanın en iyi takımının formasını giyme umuduyla ve büyük işler başarma hırsıyla geldim ama bundan sonra olacakları hayal bile edemezdim” ifadelerini kullandı.

Luka Modric, “Real Madrid’de oynamak hem futbolcu hem de insan olarak hayatımı değiştirdi. Tarihin en iyi kulübünün, en başarılı dönemlerinden birinde yer almaktan gurur duyuyorum. Kulübe, özellikle başkan Florentino Perez’e, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve bu süreçte bana yardımcı olan herkese içtenlikle teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Modric, “Yıllar boyunca inanılmaz anlar yaşadım, imkansız gibi görünen geri dönüşler, finaller, kutlamalar ve Bernabeu’daki büyülü geceler. Her şeyi kazandık ve çok mutluydum. Ama şampiyonlukların ve zaferlerin ötesinde, kalbimde tüm Real Madrid taraftarlarının sevgisini taşıyorum” şeklinde sözlerini sürdürdü. Dolu dolu bir kalple ayrıldığını belirten Modric, “Gurur, minnet ve unutulmaz anılarla dolu. Kulüpler Dünya Kupası’ndan sonra artık bu formayı sahada giymeyeceğim ama her zaman Real Madrid taraftarı olacağım. Real Madrid her zaman benim yuvam olacak” açıklamasında bulundu.

Modric, 2012 yılında 35 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham’dan Real Madrid’e transfer oldu ve burada 590 karşılaşmada forma giydi. Hırvat oyuncu, bu maçlarda 43 gol atarken 95 asist yaptı.

28 KUPA İLE HATIRLANACAK

Real Madrid kariyerinde 4 İspanya La Liga şampiyonluğu, 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 5 UEFA Süper Kupa, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İspanya Kupası, 5 İspanya Süper Kupa ve 1 FIFA Intercontinental Kupası kazanarak toplamda 28 kupa kazandı.