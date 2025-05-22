Luka Modric, Real Madrid’den Ayrılıyor

Luka Modric Son Maçını Oynayacak

Real Madrid’in efsanevi oyuncularından Luka Modric, İspanya La Liga’nın 38’inci haftasında cumartesi günü Real Sociedad’a karşı Santiago Bernabeu’da gerçekleştirilecek karşılaşmanın, eflatun-beyazlı formayı giyeceği son maç olacağını duyurdu. 13 yıllık Real Madrid kariyerinde birçok başarı elde eden 39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun ismi, bir dönem Süper Lig ekipleriyle de anılmıştı.

FUTBOL HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

Luka Modric, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle ifade etti: “Hiç gelmesini istemediğim an geldi ama futbol böyle bir şey, hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Cumartesi günü Santiago Bernabeu’daki son maçımı oynayacağım. 2012 yılında dünyanın en iyi takımının formasını giyme umuduyla ve büyük işler başarma hırsıyla geldim ama bundan sonra olacakları hayal bile edemezdim.” Modric, “Real Madrid’de oynamak hem futbolcu hem de insan olarak hayatımı değiştirdi. Tarihin en iyi kulübünün, en başarılı dönemlerinden birinde yer almaktan gurur duyuyorum.” şeklinde düşüncelerini aktardı.

İNANILMAZ ANILARLA DOLU BİR KARİYER

Modric, kulübe, başkan Florentino Perez’e, takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti. “Yıllar boyunca inanılmaz anlar yaşadım, imkansız gibi görünen geri dönüşler, finaller, kutlamalar ve Bernabeu’daki büyülü geceler. Her şeyi kazandık ve çok mutluydum.” dedi. Ayrıca, “Ama şampiyonlukların ve zaferlerin ötesinde, kalbimde tüm Real Madrid taraftarlarının sevgisini taşıyorum.” diye ekledi.

REAL MADRID KARRIERİ VE KAZANDIĞI KUPALAR

Luka Modric, 2012 yılında 35 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham’dan Real Madrid’e transfer oldu ve kulüp bünyesinde toplamda 590 maça çıktı. Hırvat futbolcu, bu karşılaşmalarda 43 gol ve 95 asist kaydetti. Modric, Real Madrid kariyeri boyunca 4 İspanya La Liga şampiyonluğu, 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 5 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu, 2 İspanya Kupası şampiyonluğu, 5 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu ve bir FIFA Intercontinental Kupası şampiyonluğu yaşadı.