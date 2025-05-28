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Lüks Yatlar İle Göçmen Kaçakçılığı Artıyor

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GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Rodos’un açıklarında Yunanistan sahil güvenliği ve Rodos Liman Başkanlığı’na ait ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, 26 metrelik bir lüks motor yatın göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit ediliyor. Operasyon kapsamında, yat ile Fethiye kıyılarından alınan ve 29 erkek, 17 kadın ile 30 çocuktan oluşan toplam 76 göçmen, adaya bırakıldıktan sonra dönüş yolunda yakalanan 39, 44 ve 45 yaşındaki üç Türk vatandaşı tutuklandı.

LÜKS MOTORA EL KONULDU

Yunanistan sahil güvenliği, ele geçirilen lüks motor yata ve arkasındaki lastik bota el koydu. Ayrıca, Muğla kıyılarından lüks yatlarla gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığının turizm sezonuyla birlikte artış gösterdiği belirtiliyor. Operasyon sırasında lüks yatlarla yapılan göçmen kaçakçılığı, kameralar tarafından tespit ediliyor.

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