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Lüks Yatlar İle Kaçakçılık Artıyor

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RODOS’TA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Rodos’un açıklarında Yunanistan sahil güvenliği ve Rodos Liman Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyonda, 26 metrelik lüks bir motor yatla göçmen kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Yat, Fethiye kıyılarından alınan 29 erkek, 17 kadın ve 30 çocuktan oluşan toplam 76 göçmeni adaya bırakıp dönüş yolunda Yunanistan sahil güvenliğine yakalandı. Operasyonda, 39, 44 ve 45 yaşlarındaki üç Türk tutuklandı.

LÜKS YATLARA EL KONULDU

Yunanistan sahil güvenliği, ele geçirilen lüks motor yata ve arkasında bulunan lastik bota el koydu. Turizm sezonuyla birlikte Muğla kıyılarından lüks yatlarla yapılan göçmen kaçakçılığında artış yaşandığı bildirildi. Yine, lüks yatlarla gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı faaliyetleri kameralar tarafından kaydedildi.

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