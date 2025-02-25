Lütfü Savaş, CHP Kurultayı İçin İfade Verdi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na dair ortaya çıkan “şaibe” iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlatmış durumda. Bu çerçevede tanık olarak ifade vermek üzere çağrılan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bugün Ankara Adliyesi’nde ifadesini sundu. Lütfü Savaş, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultayla alakalı olarak usulsüzlük iddialarıyla mahkemeye başvurmuş ve CHP Parti Meclisi ile bazı yöneticilerin “görevden uzaklaştırılması” talebinde bulunmuş.

SAVUNMALAR VE SUÇ DUYURULARI

Savaş’ın avukatı, kurultaya dair yeni bir suç duyurusunda bulunduklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Müvekkilim Doç. Dr. Lütfü Savaş, hukuka ve yasal sürece olan saygısı nedeniyle, ilgili savcılık makamının daveti üzerine ifadesini vermiştir. Bilinmelidir ki, hukuki süreçlerin çarpıtılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesi, yargı bağımsızlığına ve demokratik değerlere zarar vermektedir. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve siyasi etiğe olan inancımız doğrultusunda, sürecin tüm yönleriyle adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için hukuki girişimlerimizi sürdürüyoruz. Müvekkilim Doç. Dr. Lütfü Savaş adına, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023 yılındaki 38. Kurultayı’nda yaşanan usulsüzlükler ve delegelerin iradesinin sakatlanması iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeni bir suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.”

DELEGELER ÜZERİNDE PSİKOLOJİK BASKI İDDİALARI

Savaş, 38. Olağan Kurultay sırasında bazı gazeteciler tarafından yayımlanan haberlerde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verildiğini belirtti. Delegeler üzerinde psikolojik baskı kurulmasıyla seçim sürecinin manipüle edildiği ifade edildi. Bu yöntemlerle delegelerin özgür iradesiyle oy kullanma haklarının ihlal edildiği vurgulandı. Ayrıca, CHP tüzüğü madde 47’ye göre birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının en az üç saat sonra yapılması gerektiği hatırlatıldı. Ancak bu süreye dikkat edilmeden birinci toplantı sonlandıktan sadece bir saat sonra delegelere baskı yapılarak hızlı bir şekilde ikinci toplantıya geçildiğinin altı çizildi.

HUKUKSUZLUKLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Müvekkil Lütfü Savaş tarafından, 38. Olağan Kurultay’da Divan Başkanının seçim öncesinde üzerinde işaret bulunan oyları “Geçersiz sayarım” diyerek delegeler üzerinde baskı kurduğu ve oylamaya müdahale ettiği, oy pusulalarının sayımında hukuksuz hareketler yapıldığı iddia edildi. Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen oyların geçersiz saydırılmak amacıyla üzerinde işaretler konarak seçim sonuçlarının manipüle edildiği dile getirildi. Doç. Dr. Lütfü Savaş, bu hukuksuzlukların ortaya çıkarılması ve demokratik süreçlerin korunması adına sürecin sonuna dek takipçisi olacağını belirtti. Kamuoyunun doğru bir biçimde bilgilendirilmesi amacıyla gerektiğinde yeniden bilgilendirme yapacaklarını ifade etti.